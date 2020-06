Sylvester Stallone vuelve como Rocky para documental

Sylvester Stallone será el narrador de un documental sobre el rodaje de la primera película que lo lanzó a la fama.

Esta vez no se subirá al ring, pondrá su voz como narrador para un documental sobre el film que se convirtió en uno de los más taquilleros de 1976 y que ganó tres Oscar, incluido el de mejor película.

El film 40 Years of Rocky: The Birth of a Classic muestra cómo un joven Stallone escribió el guion, protagonizó el rodaje y recibió un éxito descomunal que lo transformó en una estrella de Hollywood.

El documental que se estrena el 9 de junio en algunas plataformas de streaming fue dirigido por Derek Wayne Johnson.