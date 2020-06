Consuelo Duval entró por accidente a la Familia P. Luche

Consuelo Duval y Eugenio Derbez son dos de los comediantes más queridos de la televisión mexicana. Gracias al gran equipo que hicieron en la Familia P. Luche, sus carreras despuntaron al máximo. Sin embargo, por poco Duval no lo vive.

Eugenio Derbez confesó en una plática que tuvo con Regina Blandón (Bibi) cómo es que se formó el elenco de una de las familias más exéntricas de la televisión.

Derbez planeaba varios sketches un programa que él tenía. El siguiente era de una pareja que se peleaba y aunque ya tenía a la actriz, esta no pudo llegar así que buscaron a alguien más.

Fue la actriz Dacia Arcaráz quien interpretaría a la mujer que se peleaba con su esposo. Pero al no poder presentarse, llamaron a Duval.

"Para el sketch de escena viene Dacia Arcaráz y en eso me dicen que no puede llegar, que tuvo un contratiempo, pero me dicen: Ya le hablé a Consuelo Duval, ¿qué opinas? "Pues si es lo único que hay, pues ni modo" [...] a Consuelo obviamente nunca le dijimos y se quedó. Resulta que el sketch lo hicimos y funcionó muy bien..." dijo Derbez a la actriz de 29 años.

Más tarde se hizo el casting de toda la familia donde Blandón logró superar a jovencitas mayores que ella que también querían el papel.