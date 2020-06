Susana Zabaleta quiso mandarle un mensaje a Hugo López-Gatell mostrándole su admiración (y atracción) pero lo que parecía una broma, se convirtió en una polémica en Twitter que más tarde se hizo tendencia.

Susana Zabatela compartió en sus redes sociales un video donde habla con voz sensual, se masajea el cuello y cabeza mientras confiesa lo que siente por el epidemiólogo Hugo López-Gatell.

"Estimado Doctor Gatell. Usted tiene toda mi atención y estimula mis funciones mentales superiores. Gracias Doctor Gatell", dice la actriz mientras le manda un beso y suspira por él.

Sin embargo, el video no le pareció a muchos pues para ellos la situación actual del país no está para bromas. Algunos otros defendieron, diciendo que un poco de humor no hace daño.