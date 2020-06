"Hago todo lo necesario para bajar de peso pero simplemente ¡no funciona!" ¿No te pasa que muchas veces te desanimas porque llevas una rutina estricta de ejercicio y una dieta balanceada y aún así no ves resultados? Bueno, hay factores que debes tomar en cuenta para seguir adelante con tu meta y al fin tener el cuerpo saludable que tanto deseas.

Primero, ¿qué tipo de alimentación llevas?

Algunos creen que haciendo ejercicio es suficiente para tener el cuerpo deseado. Sentimos decirte esto pero eso solo es el 20% del resultado pues alimentos como comida chatarra, con muchos conservadores, puede provocar que acumules sustancias químicas como toxinas que impiden que bajes de peso. Limita tus azúcares, harinas, alcohol, alimentos procesados, entre otros. Por supuesto, lo importante es ir con un nutriólogo para que te de un plan alimenticio balanceado.

Consume menos energía de la que gastas. Es decir, aprende a identificar cuánta energía te da cada alimento, por más pequeño y chocolatoso que sea. A partir de esto, otra vez ve al nutriólogo y asesórate para saber cuánta energía necesita tu cuerpo y cuánta puedes consumir con tu rutina diaria y ejercicio.

Por otra parte nuestro gran aliado siempre será el agua. Esto no solo nos hidrata sino que ayuda a eliminar las toxinas del cuerpo que definitivamente no queremos.

¿Cómo estás ejercitándote?

Que entre más ejercicio hacemos, es mucho mejor. La realidad es que la calidad es lo más importante. Si lo que quieres es bajar de peso, lo recomendable es hacer más ejercicios cardiovasculares como saltar la cuerda, correr, entre otros.

Pero si solo haces ejercicio de fuerza, la grasa difícilmente se va y trabajas únicamente con el volumen de tus músculos. Eso no está para nada mal pero aceptémoslo, nos da números complejos en la báscula así que no te lo creas del todo.

¿Eres mujer? Esto te interesa

No seas tan estricta contigo misma, desgraciadamente los días hormonales o la retención de líquidos puede hacer ver nuestro cuerpo de una forma distinta a la que es en realidad.

Por último, ¿Qué tan constante eres?

La neta, no quieras bajar en un día lo que no hiciste en la semana. No te pases.