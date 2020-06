Se habla de una posible tercera entrega de Frozen

Josh Gad quien da voz a 'Olaf' habló al respecto de una posible tercera entrega de "Frozen".

En noviembre del año pasado "Frozen 2" fue un éxito total en las pantallas de cine y aunque no se ha confirmado una tercera entrega, Josh Gad quien ha dado voz al muñeco de nieve más simpático ha hablado al respecto.

"Frozen 2 no fue Frozen 2 hasta que hubo una razón para que existiera. De manera similar, todavía no sé si habrá Frozen 3 y cuándo sería. Eso está muy por encima de mi calificación salarial, pero sí puedo decir esto: hubo una oportunidad de retomar estos personajes y traer de nuevo esa sensación de esperanza e inspiración. Por eso el equipo de Disney y yo nos reunimos en las últimas semanas para hacer En casa con Olaf... Y así continuar con la saga Frozen, no necesariamente con una tercera película. ¡Ya veremos! Si hay una historia que valga la pena contar, estoy seguro de que Jennifer Lee y el increíble equipo de animación de Disney la contarán algún día", Dijo Gad.

Ha comentado que sin duda de haber una tercera parte él encantado pondría su voz para seguir con la historia, así lo ha heho para los cortometrajes "At Home With Ofal".

Claro que es muy pronto para confirmar una tercera parte de "Frozen", pues "Frozen 2" llegó 6 años después de la tercera entrega, pero, ¿A quién no le encantaría?