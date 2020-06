Habla la madre de los gemelos diferentes a quien le aconsejaron interrumpir su embarazo

Los doctores le recomendaron no seguir con el embarazo y ella tuvo que lidiar con la idea de que sus pequeños vendrían al mundo con una condición especial, sin embargo ella estaba decidida de llevar su embarazo a término.

La pequeña Kachi dejó de crecer durante las primeras semanas de gestación, pero pese a los riesgos logró salir adelante.

“A las 7 semanas, Kachi siempre estaba atrás, era muy pequeña, dejó de crecer, recuerdo que los médicos me dijeron que tal vez no lo lograría, estoy muy agradecida de que lo haya hecho. Ella inicialmente no lloró, me preocupó cómo estaría su salud. Al verla me sorprendió, pensé que me habían entregado el bebé de otra persona, no creía que fuera mía por mi genética”.

Por fortuna, Kachi no sufre ninguna condición grave, simplemente es una niña albina que atrae la mirada de muchos cuando está en la calle. Solamente tiene una piel y vista bastante sensible pero en general es una pequeña bastante sana.