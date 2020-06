Fan hace llamada a Bárbara de Regil y no resultó nada bien

Bárbara de Regil recibió una llamada por parte de una fan y el resultado no fue nada bueno.

A través de la cuenta de Tik Tok "famaypoder" se ha difundido un video en el que una fan de Nombre Nicol hace una llamada a Bárbara de Regil a su número telefónico personal, cosa que enfureció a la actriz.

Una vez más Bárbara es el nombre en boca de todos gracias a la mala actitud con la que atendió dicha llamada. Argumentó que es una falta de respeto a su privacidad, sin embargo, en redes sociales aseguran que no debió tratar así a la joven, menos sabiendo que podía ser expuesta.

"Me encantaría que no me vuelvas a molestar en tu vida porque esto si me molesta muchísimo. Este es un abuso muy c@b... a mi privacidad", dijo Bárbara a Nicol.

En varias ocasiones Bárbara ha realizado llamadas sorpresa a sus fans, quizá esta joven creyó que la actriz reaccionaría de la misma manera, siendo la Bárbara amorosa, carismática y buena onda que siempre muestra ser.