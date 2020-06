Pequeña le niega abrazo a su papá por miedo al COVID-19

Una pequeña enterneció las redes sociales al rechazar un abrazo de su padre por miedo al Coronavirus, él venía de la calle.

Los niños suelen ser quienes ponen el ejemplo, pues muchos han entendido mejor que los adultos, las medidas sanitarias que se deben tomar para evitar contagios de Coronavirus.

Tal es el caso de esta pequeña niña que se ha vuelto viral tras negarle un abrazo a su papi, por miedo al COVID-19, prefirió evitar el contacto con él.

Pequeña regaña a su mamá que no quiere respetar la cuarentena

La niña ve llegar a su padre, quien aparentemente acaba de llegar de un viaje, sin embargo, cuando este se le acerca para abrazarla, la niña se aleja corriendo mientras le dice:

"No, cuando vienes de la calle, no te puedes acercar, si vienes de la calle no me puedes abrazar".

Tras negarle el abrazo, la pequeña le instruye a su papá que al llegar de la calle, lo que tiene que hacer es bañarse y lavarse las manos, pero que no se le puede acercar.