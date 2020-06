Angelina Jolie habló sobre el proceso de divorcio con Brad Pitt y cómo la ruptura le afectó tanto emocional como profesionalmente.

Fue en una entrevista para el sitio Le Figaro, que Angelina Jolie compartió los detalles de su divorcio. Ahí habló de su familia, de sus emociones y cómo tuvo que posponer su proyecto como productora y directora de cine.

"Fue un momento muy complicado, no reconocía en lo que me había convertido, era más pequeña, me sentía insignificante", reveló Jolie quien también dijo que entró en un momento de tristeza profunda.

Así mismo, Jolie dijo que el fuerte momento que vivió en su matrimonio la hizo tener problemas de salud pero eso la hizo ser fuerte hora "Soy más resistente que antes, pero aún es un momento difícil".

Por ahora Jolie ha tenido que hacer a un lado su proyecto de dirigir pues sabe que sus hijos son su prioridad y es mejor dedicarse a la actuación pues le exige tiempo más flexible para estar con sus hijos.

De hecho, sus seis hijos (aunque Maddox esté fuera) son la razón por la que permanece viviendo en Los Ángeles pues lo hace únicamente para que Brad Pitt, quien por cuestiones laborales tiene que seguir en esa ciudad, pueda tener mayor contacto con todos.