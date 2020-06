A sus 87 años encontró el amor en por una aplicación de citas

La historia de esta mujer ha demostrado que para el amor no hay ni edad ni lugar.

La protagonista de la historia se llama Carley Lake de 87 años de edad, quien quedó viuda en 2007 y a pesar de que la pérdida de su esposo le causó un gran dolor sabía que la vida debía continuar.

Tras más de 10 años siendo una mujer dedicada a su casa y nietos, decidió que era momento de volver a tener citas con algunos hombres, pero no sabía donde conocerlos, por lo que su nieta y mejor amiga le ayudó a crear un perfil en una aplicación de citas.

Carley hizo match con cerca de 10 hombres, pero ninguno le era demasiado interesante, hasta que de repente apareció Vic White, un hombre de 84 con quien entabló una conversación y después de varios mensajes decidieron verse para desayunar.

Tras verse un par de veces más, y seguir enviándose mensajes, Carley y Vic se dieron cuenta que su vida era muy parecida, ambos estaban retirados y estaban aburridos de pasar los días en casa, así que comenzaron una relación amorosa.

En febrero la pareja tomó la decisión de irse a vivir juntos, por lo que han pasado el confinamiento en casa, seguros y disfrutando de la compañía del otro.

Carley y Vic nos demuestran que para el amor no hay edad, y que no está mal que le demos una segunda oportunidad aunque creamos que no vale la pena.