Lizbeth Rodríguez se somete a cirugía para cambiar su sonrisa

Lizbeth Rodríguez decidió ponerle un alto a las críticas por sus dientes y después de mucho tiempo de pensarlo, decidió someterse a una intervención para cambiar su sonrisa.

Aunque la youtuber y conductora no ha dado declaraciones al respecto, fue la clínica dental la que compartió el resultado de la nueva sonrisa de Lizbeth Rodríguez.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lizbeth Rodriguez (@lizbethrodriguezoficial) el 13 de Ene de 2019 a las 2:01 PST

Fue con un video donde Rodríguez contó a los seguidores de la clínica que estaba muy feliz por haberse sometido a esta intervención:

"El resultado está increíble, estoy súper fascinada, me siento otra persona. Ahora que lo pienso no sé por qué no me atrevía a hacerlo antes", dijo evidentemente feliz.