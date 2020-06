Galilea Montijo publica fotos con las que intentaron chantajearla

Galilea Montijo decidió ponerle un alto a los chantajes y extorsiones de un desconocido que intentó pedir dinero a cambio de no publicar unas fotos íntimas de la conductora.

Como ella misma lo reveló, una persona se comunicó con la agencia que la representa para amenazarlos con publicar fotos íntimas de Galilea Montijo en su juventud.

Sin embargo, ella prefirió no dejarse y en vez de caer en las provocaciones, publicó las fotos y demostró que se trataba de un montaje.

En su cuenta de Instagram aseguró que se trataba de una noticia falsa y que el cuerpo de la mujer no es el suyo. Así mismo, dijo que ya estaba tomando medidas legales y que no permitiría que la humillaran de esa manera.

Por otra parte, declaró que de ser suyas las fotos (lo cual no es cierto), ella no sentiría vergüenza pues ama su cuerpo:

"No me avergonzaría aceptar fotografías mías de desnudo en caso de que las hubiera. Estoy orgullosa de quien soy y de mi cuerpo, así como de las cicatrices que las diversas experiencias de mi vida hubieran podido dejar en él [...] Siempre he trabajado honradamente y me cuesta mucho aceptar que haya gente vil que, con una ambición desmedida y falta de corazón,busque dañarme a mí, a mi familia y a mi carrera".

Galilea Montijo también analizó en el programa Hoy, las fotografías que intentaban publicar, demostrando con ligeros detalles que ella no era la modelo, o al menos ese no era su cuerpo.