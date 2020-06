Los partidarios de esta fórmula para la felicidad aseguran que hay muchísimas ventajas, entre ellas, las más obvias, no hay que aguantar gases, ronquidos, ni sudores o patadas ajenas, y según ellos se descansa mejor.

En un estudio desarrollado por la Universidad de Nuremberg se indica cómo los problemas de sueño de uno de los miembros de la pareja también pueden convertirse en los de la otra parte y sin duda, el descanso es mayor durmiendo solo que acompañado.

El éxito de ‘sleep divorce’ está en que mejora la salud de la pareja y acaba con uno de los mayores problemas de nuestro tiempo, la mala calidad del sueño. Uno de los principales causantes de las discusiones en nuestras relaciones, nuestro trabajo o en nuestra familia.

A muchas personas esta idea no les cuadra porque ¿Despedirse del romanticismo, dormir de cucharita, pérdida de intimidad?

Sin embargo, quienes practican esto, dicen que la intimidad ha aumentado a la hora de hacer el delicioso, pues la sexualidad queda mermada por la rutina; y separarse de la pareja en algo tan íntimo como la cama puede hacer extrañar a esa persona especial.

Dato importante, las parejas tradicionales no pueden pensar en esta situación porque para ellos dormir juntos forma parte de un ideal, a fin de cuentas para eso se casaron según la tradición. Y es mejor que no lo practiquen aquellos individuos que, debido a sus creencias o inseguridades, lo sientan como una muestra de que la otra persona no los ama suficiente, no desea abrazarlas o estar con ellas.

Si te aventuras a hacer esto, ten en cuenta que tendrás que hacer más actividades y planes para mantener la chispa de la relación viva, alguna cena especial, películas, juegos de mesa, picnics, etcétera.