Los papás de Vaca y Pollito si tienen rostro, pero no lo recuerdas

Los dibujos animados Vaca y Pollito se caracterizaban porque sus padres nunca salían de cuerpo completo. Esta caricatura tuvo su éxito en los años 90 y sin duda quedaron en la memoria de muchos fanáticos.

El creador fue David Feiss nos dio el misterio de que a los padres nunca se les veía el rostro, solo eran mostrados sus piernas y pies. Pero eso no era todo, no se mostraba ni su torso, cabeza o brazos porque… ¡Simplemente no tenían!

Esto se reveló en el episodio piloto de la serie de Carton Network, pues tanto los cuerpos de Mamá y Papá, como sus sombras, revelaban que estaban cortados por la cintura.

Y el misterio de sus rostros se pudo ver en el capítulo 14 de la segunda temporada.

En esta entrega, Vaca y Pollito están buscando cosas en su armario y una de las que sacan son las partes superiores de los cuerpos de sus padres, o al menos, la forma en que Vaca los imaginaba, ya que esta reconstrucción de los torsos fue hecha como parte de un proyecto de ciencias que hizo para el colegio.

El propio David Feiss explicó que hizo a estos personajes de esta forma a modo de broma, porque lo vio en series como Tom y Jerry. “Cuando era joven veía series y películas de MGM (Tom y Jerry) y nunca salían los adultos, sólo les salían los pies, y yo pensaba que a lo mejor no tenían parte de arriba y lo tomé como un chiste. En la serie no quería enseñar el cuerpo y e las sombras también salen cortados”, contó.