Érika Buenfil imita a Anahí en Tik Tok

Erika uso un audio de la cantante para sumar otro divertido video a su contenido de Tik Tok y sigue haciendo de las suyas en la plataforma.

Buenfil ha llamado la atención por sus cómicos videos en TikTok, mismos con los que se ha ganado el título de reina de la plataforma, pero ahora, la actriz ha vuelto a causar revuelo por la peculiar imitación que hizo de una entrevista de Anahí.

A través de su perfil en la app, la intérprete compartió una grabación en la que mediante afirma que ella es "buena onda" con las personas que le caen bien e incluso escribió como descripción: "La que es linda es linda. Yo soy buena onda".

Y es que en el video se escucha a Anahí decir: "Yo soy muy buena onda, a lo mejor contigo no porque me puedes caer gorda a veces". Esa declaración de la ex RBD se registró en 2011 durante una conferencia de prensa.

La publicación de Erika Buenfil consiguió en cuestión de horas más de 40 mil "Me gusta" en TikTok, mientras que Instagram se viralizó rápidamente y logró miles de reproducciones, así como cientos de mensajes en los que sus fieles admiradores destacaron su gran sentido del humor.