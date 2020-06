Primeras reseñas de 'The Last Of Us II' le dan una reseña perfecta

Uno de los videojuegos que ha cobrado más expectativa en los últimos días es sin lugar a dudas ‘The Last Of Us Part II’, titulo próximo a llegar a la consola PlayStation 4 y que desde ahora ya comienza a causar ruido y expectativa en reseñas especializadas, las cuales le han otorgado calificación perfecta.

Casi 7 años después del lanzamiento del titulo original, “The Last Of Us” ya se posiciona como uno de los títulos franquicia de la consola de Sony, misma que verá su secuela traída por Naughty Dog, estudio que también es encargado de títulos como Crash Bandicoot, Jack and Daxter y Uncharted.

“‘The Last Of Us Part II’ es una obra maestra, una evolución de la jugabilidad, la narración cinematográfica y el rico diseño mundial que Naughty Dog ha estado creando en las últimas dos generaciones”, mencionó Jonathon Dornbush editor de IGN, quién no pudo ocultar la admiración que ha causado el titulo que se estrenará en unos días.

Por su parte, Alex Avard de Game Radar + se extendió más en la reseña del juego, calificándolo como algo extraordinario,“La segunda parte de The Last of Us no sólo justifica su existencia como una secuela que la mayoría no creía necesaria, complementando y elevando las cualidades atemporales de su predecesor, sino que se destaca con confianza como una bestia completamente diferente, que lleva sus propios colmillos que muerden con la misma fuerza. El logro duradero es nada menos que extraordinario, y un juego que miraremos hacia atrás en las próximas décadas”

The Last Of Us II llegará a las consolas el próximo 19 de Junio.