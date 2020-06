LOS40 Desde Casa con Beto Cuevas

BETO CUEVAS nació en Santiago de Chile, pero emigró y pasó su niñez en Caracas, Venezuela, y su adolescencia en Montreal, Canadá, por lo que habla y escribe en 3 idiomas, francés, inglés y español.

Tras su paso por La Ley y acumulando en este lapso de tiempo pensamientos transportados a notas de música, a versos, e ideas, BETO CUEVAS inicia su carrera como solista, lanzando en el 2008 el disco "MIEDO ESCENICO" producido por él mismo en conjunto con Aureo Baqueiro y Steve Tushar, mostrando un sonido fresco y vanguardista.

En 2012 presentó "TRANSFORMACIÓN". Grabada entre Mayo y Diciembre del 2011, el álbum fue producido por Jared Lee Gosselin quien también colaboro como co-autor en dos de los 12 temas que son de la autoría del propio Beto, quien los estuvo trabajando más de un año y medio, componiendo y escribiendo, contando con co autorías como la de Sharon Stone e incluso la de su hijo Diego Cuevas en el tema "Come and Get Me".

Este 2019 presenta su nuevo EP "LATERAL" que reúne grandes éxitos de La Ley como 'Fuera de mí', 'Tanta ciudad' y 'Aquí', interpretados por leyendas de la música hispanoamericana como Ana Torroja, así como sus compañeros de elenco en el musical 'Jesucristo Superstar': Leonardo de Lozanne, vocalista y fundador del grupo Fobia; y la estrella del pop, ex integrante del grupo Kabah, María José.