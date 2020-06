Trenzas africanas o box braids. Cada día se ponen más de moda y es que aceptémoslo, nos da un estilo único y permite que por un buen tiempo no tengamos que peinarnos.

Pero ¿conviene hacerlas? ¿cómo se cuidan? ¿cuánto tiempo duran? Bueno, yo me las hice y esta fue mi experiencia.

Mi experiencia con las trenzas africanas

Mi nombre es Krishna y hace un par de años decidí hacerme el cambio de look más arriesgado de mi vida.

Por mucho tiempo mantuve mi cabello igual. Al ser rizado, debía tener más cuidados, teñirlo, decolorarlo o plancharlo era casi un pecado así que busqué una alternativa que no afectara con químicos mi cabello. La respuesta fueron las trenzas africanas.

Estuve investigando por más de un mes los pros y los contras pero cada que entraba a Pinterest la insistencia era más fuerte. Así que después de un mes y de platicar con una amiga que se las hizo, decidí arriesgarme.

Dónde me hice las trenzas africanas

Lo primero que hice fue buscar a alguien que supiera hacerlas. Después de varias sugerencias, encontré en Facebook a una chica sudafricana que en sus tiempos libres se dedicaba a aplicarlas. Y claro, obviamente quería las originales y ella era la opción.

Hice una cita y me lo advirtió. Serían muchas horas de trabajo y un costo elevado. En aquel tiempo tenía una promoción y con las extensiones (porque sí, te trenzan extensiones), me salió más o menos en 2 mil pesos mexicanos.

Llegué a casa de esta chica llamada Rose y conocí a sus tres hermanas. Todas tenían el cabello ¡ultra rizado! y descubrí que este estilo es para mujeres que encuentran una manera de verse súper cool sin tener que lidiar con cabello enredado todos los días.

Una tenía el cabello tan corto pero gracias a sus extensiones, parecía tener cabello natural que le llegaba a la cintura.

El momento de elegir la extensión

Existen dos tipos de extensión, la sintética y económica y la kanelokan, una también sintética pero con aspecto mucho más natural. Obviamente las más caras son las de kanelokan pero si ya me las iba a hacer, iba a hacérmelas bien.

Según el largo que quería de las trenzas y el volumen de mi cabello era el número de extensiones que necesitaría. Como yo no quería gastar tanto, decidí cortarlas a la mitad y aún así me quedaron muy largas.

Cuánto tardan en hacer las trenzas africanas

El tiempo de hacer las trenzas varía según el largo que las quieras y cuánto cabello tienes. Mi cabello es muchísimo así que después de seis horas y la ayuda de las hermanas de Rose, terminamos.

¿Se siente raro traerlas puestas?

Esto también depende mucho de la persona. Yo estoy acostumbrada a jalarme mucho el cabello por lo que las trenzas casi no me dolieron. Tal vez un par de días unas sí las sentía muy estiradas pero conforme pasaba el tiempo eran mucho más cómodas. Si sufres de dolor de cabeza, tal vez no sea la opción.

¿Y cómo me las cuido?

Antes de las trenzas solía lavarme el cabello hasta dos veces al día. Pero para que duraran más y para mantener un buen hábito en mi cabello, me las lavaba cada tres días. Nunca apestaron a humedad pero debo admitir que cometí un error al usar al inicio un shampoo dermatológico contra la caspa. Ese olor sí quedó impregnado todo el tiempo que tuve las trenzas, era como olor a plástico. No era incómodo para los demás ni olía a kilómetros de distancia pero a mí sí me hizo sentir insegura. Otras dos amigas que se las hicieron no tuvieron ningún problema con ella.

¿Cuánto duran las trenzas africanas?

Por el olor, yo al mes y una semana me las quité pero sin duda pudieron durar más aunque creo que las tuve el tiempo perfecto. Rose me dijo que podían durar hasta cuatro meses. Yo no me atreví y en realidad, al final algunas delgaditas ya se estaban deshaciendo.

¿Qué pasa cuando te las quitas?

Sufrí como nunca. No iba a ir a que me las quitaran así que reuní a un par de amigas e hicimos una pijamada mientras todas me las quitaban. El proceso para sellar la extensión consiste en sumergir las puntas en agua caliente por lo que quitarlas no era nada fácil. al final la punta de la extensión tuvo que ser recortada y tardamos seis horas en quitármelas.

¿Algún efecto secundario?

La verdad no. O sea, cuando me las quité, noté que se cayó muchísimo cabello pero tiene sentido porque es común la caída del cabello y como este estaba trenzado, no se cayó hasta que lo desenredé.

Eso sí, mi cabello estaba mucho más brillante que nunca pues dejé de lavarlo tanto y esto permitía que los aceites naturales de mi cuero cabelludo lo hidrataran.

Lo que no me gustó de las trenzas africanas

Como ya les había dicho, el olor. Pero ya aclaramos que ese fue mi error.

Tiempo de aplicar y quitar

Restos de shampoo que quedaron en la raíz. Cuando me las quité me dio muchísimo asco pero tampoco era algo alarmante.

Lo que amé de las trenzas africanas

Un cambio de look, me sentía única y no tuve que someter a mi cabello a ningún tratamiento químico para hacerme algo nuevo. Además, elegí extensiones de color castaño cobrizo para que pareciera que me lo pinté.

Al final es tu decisión, unas las aman, otras las odian. Lo que sí es que te sugiero que vayas con una profesional. Así no tardas días en hacértelas, te duran más tiempo y se ven más pro.

Mucha suerte, si te animas, seguro te verás hermosa.

Con amor

Krishcast