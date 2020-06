“Quiero sentirme tan libre como mis canciones”: Pablo Alborán se declara homosexual

Pablo Alborán sorprendió a sus fans con una de las noticias más personales que ha hecho en toda su carrera. A pesar de ser muy hermético con su vida privada, el cantautor español abrió su corazón y reveló ser homosexual.

Fue a través de un video en su cuenta de Instagram que Pablo Alborán reveló sus preferencias sexuales para ser "un poco más feliz de lo que ya lo era".

"Estoy aquí para contaros que soy homosexual, que no pasa nada, que la vida sigue igual. Yo necesito ser un poquito más feliz de lo que ya era. Mucha gente lo supone, lo sabe o simplemente le da igual ya que en mi casa, en mi familia, he sentido siempre la libertad de poder amar a quien he querido, de dedicarme a lo que he querido [...] desgraciadamente hay gente que no por eso decidí que hoy sin miedo también espero que este mensaje le haga el camino más fácil a alguien. Pero sobre todo esto, lo hago por mí.

Siempre he escrito canciones que hablan sobre ti, sobre mí, sobre lo que sucede alrededor. Siempre he pensado que se puede sentir identificado cualquiera con mis letras sin importar el género, la edad o incluso el idioma porque para mí la música es libre y quiero sentirme igual de libre que mis canciones", dice el mensaje que compartió el español.

Ver esta publicación en Instagram 🙂 Una publicación compartida por Pablo Alborán (@pabloalboran) el 17 de Jun de 2020 a las 4:30 PDT

Alborán aseguró que es la situación del mundo la que lo hizo reflexionar sobre su felicidad y sobre las cosas importantes, reveló que su próximo disco será muy especial y agradece a todas las personas que lo han apoyado siempre.