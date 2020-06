¿Has estado en una relación abierta o has considerado establecer una? Recientes estudios aseguran que estas podrían tener un efecto positivo en tu felicidad.

Un estudio publicado en el diario Social Psychological an Personality Science asegura que tener una relación abierta puede ser una opción saludable para ciertas parejas.

El estudio se realizó a 233 personas que estaban por comprometerse, algunas en una relación abierta y otros en una monógama. El resultado arrojó que las personas que mantenían una relación abierta aumentaban su satisfacción sexual, sobre todo si tenían una incompatibilidad de ese tipo con sus parejas.

Las relaciones monógamas generalmente son vistas como de mayor calidad pero según este estudio, algunas parejas necesitan experimentar con alguien más para fortalecer la relación.

Según Samantha Joel, del departamento de psicología de la Universidad de Western, no se encontró una diferencia negativa en la relación antes y después de que una pareja cambiara su tipo de relación.

Eso sí, primero aclara que estás en una relación abierta.

Lo que sí debe aclararse es que en las relaciones abiertas debe tomarse en cuenta a la pareja. Es decir, si tu pareja no tiene la misma visión que tú o simplemente no llegan al acuerdo de tener una relación de ese tipo, hacer cualquier cosa fuera de eso sería infidelidad así que no te ilusiones tan fácil pues deben establecer límites, estar de acuerdo ambos y siempre tener mucha comunicación.