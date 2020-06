LOS40 Desde Casa con Lauv

#LOS40DesdeCasa trae para ti a Lauv este jueves 18 de junio en punto de las 8:00 PM.

No te pierdas el showcase con Ari Staprans Leff mejor conocido por su nombre artístico Lauv, cantante, compositor y productor estadounidense.

Su EP debut titulado Lost in the Light, fue publicado en 2015. Es más conocido por sus sencillos I Like Me Better, The Other y su colaboración con DJ Snake, A Different Way.

#QuédateEnCasa y no te pierdas ningún detalle de este Showcase, conéctate a través del Facebook de LOS40 México y en LOS40.com.mx