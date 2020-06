Si eres fan de Harry Potter ya sabes a dónde ir en tus siguientes vacaciones.

A pesar del tiempo el increíble mundo mágico de Harry Potter se mantiene vigente, si tú eres muy fan de la saga y no sabes a dónde ir en tus próximas vacaciones, no te preocupes, alguien se tomó la molestia de redecorar cada habitación de una casa y convertirla en una réplica de Hogwarts. ¡Sí! no es broma, podrás llegar a tu destino desde el andén 9 3/4

Lo único que necesitas para visitarla es retirar tus ahorros del banco de Gringotts y pagar la renta por una, dos o más noches a través de Airbnb.

La casa se encuentra en Edimburgo, lugar donde nacieron los libros y que sirvió de inspiración para la autora de está increíble y mágica historia, J.K. Rowling.

Por si fuera poco, los propietarios de este mágico lugar aseguran que hay un escritorio que perteneció a J.K. Rowling y un espejo que estaba en uno de los departamentos de la escritora.