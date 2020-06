Traducen el mapa del metro de la CDMX en inglés, el resultado se viraliza

El mapa del metro de la CDMX fue traducido al inglés y en Twitter el resultado se viralizó.

El Sistema de Transporte Colectivo a diario es noticia, mayormente no por cosas muy buenas, pero esta vez es algo muy agradable que causó la gracia de los internautas que se han topado en redes sociales con el mapa del metro de la Ciudad de México traducido al inglés.

Alguien con mucho tiempo libre tradujo el mapa de las 12 líneas del sistema al inglés para los pasajeros que no hablan español y que la pronunciación de estaciones como “Mexicaltzingo” se les complica.

Este mapa resultará bastante útil para alguien que no sepa español. Algunas traducciones son bastante lógicas como Universidad: University, pero para los nombres raros como Tláhuac que significa "Lugar donde se junta el alga" su traducción es: Place where algae is gathered. Interesante , ¿No?

Hay estaciones que tienen el nombre de personajes históricos en México y que por ser propios no cuentan con una traducción, así que se mantienen iguales, por ejemplo: Lázaro Cárdenas, Hidalgo o Allende.

Apoco no es una versión divertida de orientar a las personas extranjeras que no saben español y hacen uso del transporte en la Ciudad de México.