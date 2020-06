Transmisión XLII Marcha del Orgullo LGBTTTI+ por LOS40

LOS40 trae para ti la transmisión de la XLII Marcha del Orgullo LGBTTTI+ de la Ciudad de México, la primera marcha completamente virtual. Conéctate este sábado 27 de junio en punto de las 12:00 PM a través del Facebook de LOS40 México o por LOS40.COM.MX.

A través de su música se suman a esta lucha talentos como: Jesse & Joy, OV7, Playa Limbo, Matisse, Jannette Chao, Melissa Galindo, Diez Siempre Juntos, Andy Zuno, Daniela Spalla, Karla Holt, Renne Goust, Sebastián Urdiales y como invitada internacional, Melanie C from the Spice Girls, y la participación especial de Alfonso Herrera, Los Chicos de la Banda y Los Quintana.

Como muchas veces, pero ahora de manera virtual, la cantante Thalía será la encargada de dar el banderazo de salida. El evento contara con la conducción de figuras como: Regina Blandón, Johnny Carmona, Marven “Lady Tacos de Canasta”, Christian Chávez, Valeria Vera, José Daniel Figueroa, Juan Manuel Torreblanca, Gerard Cortez, La Supermana, Victoria Volkóva, Genaro Lozano, Maca Carriedo, Manu Nna, Mildred Pérez de la Torre, Tefy “Sedúceme Mujer”, Mancandy, Pepe y Teo, Quique Galdeano, Itzel Aguilar, Ophelia Pastrana y Alex Toledo.

La transmisión contará con una serie de cápsulas informativas con las que se busca informar y sensibilizar a la población sobre más de treinta temas que representan las necesidades y la historia de la comunidad LGBTTTI+.