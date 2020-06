Todo el mundo habla de ella, constantemente está en tendencia. ¿Qué es "Anne With An E" y por qué ha causado tanto revuelo en redes sociales? Te lo explicamos todo.

Ver esta publicación en Instagram Dreams don’t often come true, do they? Una publicación compartida por @ annewithane el 30 de Jun de 2018 a las 7:15 PDT

"Anne With An E" es el nombre de una serie canadiense estrenada en 2017. Con solo tres temporadas y dos años de rodaje, consiguió la aceptación de todo el que la vio pues trata temas que pocos se atreven a hablar en la televisión.

La historia está basada en los cuentos infantiles llamados "Anne of Green Gables" de 1908 y cuenta la vida de una huérfana de 13 años que por error es adoptada por un par de hermanos de edad muy adulta (ellos buscaban un niño que les ayudara con la granja). Su personalidad, sus ideologías y su honestidad incómoda hace la hace la rechazada del pueblo pero sin duda llega al lugar a cambiar sus corazones.

Para ser una historia ubicada en 1908, "Anne With an E" muestra la diferencia racial de esa época, cómo la gente homosexual tenía que ocultar sus preferencias, cómo la mujer tenía que someterse a una vida en casa y el tener hijos como la única aspiración. Habla de temas como la discriminación, estándares de belleza, abuso sexual, censura entre otros. Todo en la sabiduría de una adolescente que no ha tenido una vida fácil y aún así encuentra una belleza en cada lugar al que va.