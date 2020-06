Expertos dicen que la gente inteligente se acuesta tarde, usa palabrotas y es desordenada

Expertos en el tema de la inteligencia nos han sorprendido con esto, pues de conocimiento popular se dice que las personas inteligentes son las que son más ordenadas y propias al hablar, sin embargo estudio demostró que también alguien que se acuesta tarde, usa palabrotas y es desordenada, puede tener características inteligentes.

Así que podemos dejar de lado la idea de que la gente con baja educación utiliza palabras mal sonantes porque tienen un vocabulario limitado. En el estudio, unos investigadores pidieron a un grupo de personas que recordaran el mayor número de palabras groseras posibles. El resultado fue sorprendente, los que tenían un coeficiente intelectual más alto eran los que recordaban más de este tipo de palabras.

La inteligencia al momento de hablar denota que las personas tienen la habilidad para utilizar las palabras adecuadas según la situación, igual que saben cuándo mantener silencio.

Desde hace tiempo, los expertos han estudiado gente inteligente y con talento. Han llegado a la conclusión de que las personas nocturnas tienen un nivel de inteligencia mayor.

Desorden

El caos en el escritorio de una persona no indica que sea una persona desordenada, sino que su mente está centrada en aquello que realmente importa. Si no, fíjate que cuando no tienes nada importante que hacer es cuando te dedicas a las actividades más triviales.

Más aún, psicólogos están convencidos de que un entorno desordenado es la forma de estimular una mente creativa y ayuda a una persona a conseguir nuevas ideas más allá de las formas normales de pensamiento.