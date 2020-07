Descubren en China nueva gripe con potencial pandémico

Preocupa el caso de una nueva gripe porcina que, según expertos, tiene potencial para desarrolarse como una futura pandemia.

Según la revista científica Proceedings of the Nacional Academy of Sciences (PNAS), el virus llamado G4 es descendiente genéticamente de la gripe porcina H1N1 y se descubrió luego de una serie de investigaciones para identificar posibles enfermedades derivadas de animales.

El estudio consistió en un programa de vigilancia realizado entre 2011 y 2018 donde se recolectaron más de 30 mil muestras nasales de cerdo en mataderos y hospitales de veterinaria en 10 provincias de China.

Ahí se identificaron 179 virus de influenza porcina pero el más constante y que se presentó todos los años y con un aumento sobre todo en 2016.

Una vez identificado, se extendió el análisis para comprender cómo si este virus afectaría a los humanos y descubrieron que el G4 puede infectar las células de nuestro cuerpo y replicarse rápidamente a través de la vía aérea.

Se aclaró que aunque esta enfermedad sea descendiente de la gripe H1N1 que provocó una pandemia en 2009, la vacuna no ayudaría a ser inmune.

La única forma de evitar que una enfermedad como esta se propague por el mundo es que las autoridades monitoreen los cuidados de estos animales así como las personas que tienen contacto con ellos.