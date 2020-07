Érika Zaba de OV7 y su esposo dan positivo para COVID-19

Érika Zaba de OV7, informó recientemente que dio positivo a la prueba de COVID-19 al igual que su esposo.

Por medio de sus redes sociales y su canal de YouTube, la cantante informó que a pesar de seguir todas las recomendaciones sanitarias sufrió el contagio. “Seguimos sin creerlo. Los dos positivos”, expresó.

Los síntomas de un resfriado común fueron lo que los motivó a realizarse la prueba.

“Fue como un resfriado, no tuvimos temperatura, no tuvimos tos seca ni dolor de pecho, tuvimos dolor de huesos, en las articulaciones, en las manos y en los pies, dolor en ojos, yo tuve un episodio de cuatro días de dolor cabeza intenso, cansancio y nos sentimos débiles”, explicó.

La cantante no se explica dónde pudo haberse contagiado, pudo haber sido en una salida que hizo junto a su pareja al supermercado:

"La verdad es que no sabemos, desde el inicio fuimos muy cuidados pero una vez fuimos al super para comprar lo que ya se nos había terminado y puede que ahí nos contagiáramos".

Afortunadamente su bebito de apenas unos meses se encuentra bien, pues su pediatra le aseguró que a los bebés ni a los niños les pasa algo mayor que un resfriatito común, además ya él también se encuentra con algunos medicamentos para evitar que avance.

"El pediatra dice que no hay nada de qué preocuparse, que a los bebés no les pasa absolutamente nada, ni a los niños. Tiene algunos síntomas, está incomodo, le cuesta trabajo terminar de comer, no tiene tanto apetito. Va a ser para él como una gripita, ya tiene medicamentos el también, estamos todos muy atentos".

Por último, pidió a sus seguidores extremar las medidas de prevención, aún con el semáforo naranja en la Ciudad de México.

“Todo esto se los digo para que estemos alerta, para que estemos atentos porque sí está pasando”, concluyó.