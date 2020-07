Tus redes sociales, la razón por la que tal vez no consigas ese trabajo

Ya sea que actualmente seas desempleado o desempleada o simplemente quieras cambiar de aires y buscar otro trabajo, hay cosas que simplemente no vemos relevantes pero que pueden hacer una diferencia entre si te contratan o no. Nos referimos, en este caso, al uso de tus redes sociales.

En la era digital ya (casi) nada es privado. Solo basta con poner tu nombre en el buscador y los resultados arrojan prácticamente todo sobre ti y tal vez algunas cosas no te van a gustar.

Porque qué mejor manera de las empresas de conocerte, viendo lo más transparente de ti. Qué haces en tus tiempos libres, a qué te dedicas actualmente, cuáles son tus intereses o tus posturas políticas y sociales.

Las redes sociales pueden convertirse en tu aliado o en tu enemigo al buscar trabajo. Un estudio realizado por el sitio Infoempleo en 2019 detalló que el 81% de las empresas consultan las redes sociales de candidatos potencialmente atractivos.

El análisis se realizó a 291 empresas tanto pequeñas como grandes y estas aseguraron que al menos el 34% de los reclutadores han cambiado su perspectiva hacia ciertos candidatos luego de ver sus redes.

El reto es cada vez mayor pues en medio de una pandemia, la necesidad de llevar todo a digital es más segura y más útil.

¿Qué puedes hacer ante esta nueva forma de contratación?

Te damos algunos tips para sobrevivir en el intento de la búsqueda de trabajo:

• Sé fiel a ti mismo, ten una marca personal: Si lo que quieres es llamar la atención, lo primero que debes hacer es no tratar de ser alguien más. Y aquí nos referimos a que no trates de impresionar siendo la persona más elegante o sin creatividad. ¡Todo lo contrario! Es tu oportunidad para demostrar lo cool que eres

• Analiza la empresa que quieres: Las empresas valoran cada vez más a su equipo de trabajo y más allá de empleados, buscan colaboradores. Investiga cuáles son sus valores, sus ideales y aspiraciones y busca empatizar con ellos. Recuerda, nunca sabes quién te esté viendo

• No entres en polémica: Sí, las redes sociales son mucho de descargar nuestra furia pero recuerda que lo peor que puedes hacer es dar una imagen que denigre a otras personas. Por el bien de tu trabajo (y de la humanidad entera), deja de ser prejuicioso, no critiques, no seas racista, clasista ni homofóbico.

• Demuestra tus habilidades: ¿Tienes una carrera o eres bueno en algo en específico? ¡Presúmelo! Si diseñas, escribes, atiendes a otras personas, hazlo tu propuesta de valor y demuestra lo talentoso/a que eres.

• Presenta tu lado más saludable: Una persona que cuida su higiene, que hace ejercicio y se alimenta bien siempre pero siempre proyectará seguridad y confianza. Además, no te hará nada mal salir a correr de vez en cuando.

• Las fiestas para otra ocasión (o red social): Esta sin duda es una de las más importantes. Las redes sociales las usamos para compartir los momentos más divertidos de nuestra vida pero hay un lugar para todo. Sería mejor que tus noches de fiesta las compartas en una red social privada en vez de andar divulgando con extraños todo lo que haces. Qué tal que uno de esos es tu próximo jefe.

Lo único que nos queda por decirte es ¡mucha suerte! Estás a un paso de tener el trabajo de tus sueños.