Alessandra Rosaldo compite con Aitana y la empuja en video

¿En qué momento Aitana Derbez creció tanto? Parece que la hija de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo en muy poco tiempo será la estrella de TikTok, aunque eso consista en hacerle competencia a su mamá.

Un reciente video publicado por Alessandra Rosaldo en la cuenta de TikTok, causó polémica por la supuesta competencia que tiene con su hija.

En el video que ya se hizo viral en distintas plataformas, podemos ver cómo la vocalista de Sentidos Opuestos está cantando "Let It Go" de Frozen cuando llega su pequeña hija a cantar un tema de Taylor Swift.

Pero al parecer a Alessandra no le encantó la idea y se puede ver cómo la empuja para quitarla de la cámara.

Al principio muchos se alarmaron pero si observas con determinación te darás cuenta que alguien (seguramente Eugenio), jaló a la niña de otro lado y Alessandra Rosaldo solo hizo como que la empujó.

Claro, Aitana después tuvo su venganza. Su mamá simplemente no pudo hacer otra cosa.

Parece que TikTok es uno de los pasatiempos favoritos de Aitana y Alessandra o en general, de toda la familia Derbez.