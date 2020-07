Reglas que tienes que cumplir para tener estilo propio

No hay nada mejor que ser tú misma y estas reglas te ayudarán a lograrlo.

Encontrar tu propio estilo Sí depende de la ropa que llevas, pero también el por qué la llevas, te compartimos cinco puntos para lograr un estilo único:

1.- Si no arriesgas, no ganas

Si te arriesgas a ser tú misma, acertarás. Si no arriesgas no sabrás que te queda bien y que no, déjate llevar.

2.- No te compares con nadie

Lo decía Coco Chanel: "Para ser irremplazable uno debe buscar ser diferente". Tu estilo refleja cómo eres por dentro. Es tan personal como tu nombre o identidad.

3.- Lo imperfecto es lo perfecto

El estilo se crea con aciertos y errores, No hay una fórmula perfecta, tú debes encontrarla.

4.- No pensar tanto

Un look súper estudiado pierde autenticidad, la individualidad es clave. Sigue tus instintos y si te dicen que eso te va bien, es porque así es.

5.- Que no te importe lo que digan los demás

Olvídate del qué dirán, ese es un punto clave. Dejar de pensar en qué le gusta a tu pareja, a tus amigas o a tu madre. Verse bien se trata de vestirse para una misma, se trata de lo que te haga feliz a ti.

Toma nota y a romperla con tu estilo.