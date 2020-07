Katy Perry comparte su nuevo sencillo "Smile"

Hoy, Katy Perry dio a conocer "Smile", la canción que le da título a su nuevo álbum, mismo que será lanzado por Capitol Records el 14 de agosto. El contagioso nuevo sencillo y que reafirma la vida, está lleno de gratitud y sugiere que los contratiempos a menudo resultan ser bendiciones disfrazadas.

"Escribí esta canción cuando estaba pasando a través de uno de los períodos más oscuros de mi vida", dice Katy. "Cuando la escucho ahora, es un gran recordatorio de que logré superarlo. Son tres minutos de esperanza energizante".

Desde su lanzamiento en mayo, "Daisies" ha acumulado más de 125 millones de reproducciones globales combinadas. Ahora es top 10 en Hot AC Radio. La semana pasada, Katy compartió una versión acústica de la canción. Mientras está en cuarentena, ha ganado elogios por la amplia variedad de actuaciones que ha ofrecido de "Daisies" – incluyendo el final de temporada “American Idol” el lanzamiento de la serie de conciertos "Good Morning America" 2020 y la transmisión en vivo "Can't Cancel Pride: Helping LGBTQ+ People in Need".

Katy también co-encabezó la reciente transmisión en vivo del reciente Democracy Summer 2020 El evento inició una campaña para registrar a 200.000 nuevos votantes este verano, liderados por una coalición que incluye Rock the Vote, Voto Latino Foundation, When We All Vote, March For Our Lives y otros.

Además de ser una de las artistas musicales más vendidas de todos los tiempos, Katy es una activa defensora de muchas causas filantrópicas. En 2013, Katy fue nombrada Embajadora de Buena Voluntad de UNICEF como resultado de su compromiso de la mejora de las vidas de los niños en todo el mundo.

Desde viajar a Vietnam y Madagascar para poner de relieve las necesidades de algunos de los niños más vulnerables del mundo, hasta empoderar a las niñas y apoyar a los adolescentes que viven con VIH/SIDA, así como para sensibilizar sobre los esfuerzos de socorro de emergencia de UNICEF, Katy ha utilizado su poderosa voz para abogar por la infancia y apoyar la misión de UNICEF de garantizar el derecho de todos los niños a la salud, la educación, la igualdad y la protección. Fue galardonada con el Premio Humanitario Audrey Hepburn en 2016.