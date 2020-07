Sofi Tukker presentan nuevo video “House Arrest” con clips de sus fans

“Durante más de 118 días, se ha construido una comunidad alrededor de nuestros DJ sets. La dedicación y el amor que la gente está compartiendo con otros en este momento histórico sin precedentes nos ha volado la cabeza. Para mucha gente, incluyéndonos a nosotros mismos, se ha convertido en un lugar en el que puedes confiar para superar la incertidumbre de todo. Se llaman así misma la familia freak y dirigimos este video juntos.”

Además, Sofi Tukker comparte tres remixes de su sencillo “Good Time Girl” feat. Charlie Barker. La canción tuvo segundo aire porque fue elegida como el tema para la serie de HBO, The New Pope con Jude Law y John Malkovich.

Otro remix que es buenazo corre a cargo del productor/DJ italiano, Benny Benassi. “El original es un temazo,” dice Benassi sobre “Good Time Girl”. “Solo sentí necesidad de hacerla un poco más agresiva para tener una versión club. Me la pasé muy bien trabajando en el bajo y la batería con mi equipo. Me encanta la nación, y sobre todo, me encanta Sofi Tukker. De alguna forma, siento como si fuera su hermano mayor.”

“Benny Benassi es uno de nuestros humanos favoritos en el mundo. Él hizo esta canción mejor de lo que era, justo como lo hace con cualquier habitación a la que entra - mejor que antes. Lol, pero es en serio.” - agregó Sofi Tukker.

Además también están los remixes del productor italo-brasileño, Leandro Da Silva, quien le da a la canción un golpe cósmico.

Por otro lado está la de Bynon, quien le pone un toque de house progresivo a la original.

Sigue a Sofi Tukker, pues todos los días hacen streamings de sus dj sets a la 1 pm en Facebook, Instagram y Twitch, así han logrado conectar con una comunidad increíble de fans en todo el mundo.