Las mejores presentaciones de Naya Rivera en Glee

Autoridades han confirmado que el cuerpo encontrado en el Lago Piru la tarde de este 13 de julio pertenece a la actriz y cantante Naya Rivera. Esto luego de cinco días de intensas búsquedas a partir del momento en que desapareció en las aguas y su hijo fue visto solo en un bote en el lago de California.

Su ropa, algunas características físicas y el estado del cuerpo confirmaron que se trataba de Naya Rivera. Sin embargo, sus fans no quieren recordarla con una trágica historia sino por lo que representó para varias generaciones, sobre todo por su participación como Santana López en la serie Glee.

En honor a su vida y talento, hemos decidido recopilar los mejores performances de Naya Rivera en su paso por la serie Glee.

"If I Die Young"

Sin duda la canción que ahora recuerdan más sus seguidores no solo por el título de la misma sino por la letra que se refiere a morir en las aguas. La canción fue dedicada a Cory Monteith quien por cierto, cumple años de fallecido el mismo día que fue encontrada Naya.

"Valerie"

Uno de los temas que la posicionaron como una de las voces más potentes de la serie.

"Someone Like You"

Una voz potente en un mix de canciones. En este tema simplemente se nos pone la piel chinita al escuchar a Rivera interpretando este tema de Adele.

"Back To Black"

Una vez más, Santana sorprendiendo con interpretaciones de voces potentes. También, demostrando la fuerza de su carácter.

"La Isla Bonita"

Su lado latino acompañado de uno de los exponentes de la música pop más importantes a nivel internacional y que por cierto, nació en Puerto Rico, como ella.

Descanse en paz, Naya Rivera.