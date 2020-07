Ni una pandemia puede quitarle el estilo a Thalía y así lo demostró ella misma al compartir con sus fans su colección de cubrebocas para vivir esta nueva normalidad.

Fue a través de sus redes sociales que Thalía demostró que tiene un cubrebocas con diseño único y especial para cada día de la semana. Claro, cada uno con el estilo que la caracteriza.

Con diamantes, metálico, con brillitos, color piel, de piel oscura y hasta animal print, Thalía aseguró que tiene uno para combinar con todos sus looks, uno para cada uno de la semana.

Aunque la intérprete de "No me acuerdo" está muy feliz con estos cubrebocas personalizados y a la medida, ella misma aseguró en sus redes sociales que lo importante es usar cubrebocas, no importa si no está lleno de lujos.

Recordemos que recientemente Thalía perdió a uno de sus más grandes fans. A través de sus redes sociales la actriz contó que Juan Carlos Pastrana, quien la admiró durante muchos años de su carrera, había perdido la vida por complicaciones por el COVID-19.

Desde ese entonces la actriz no ha dejado de motivar a sus fans a cuidarse e incluso a exigido al Gobierno de México que se tomen mayores medidas para asegurar la salud de los ciudadanos.