Los 5 lenguajes del amor, cada quién da y recibe amor de forma diferente

Todos queremos tener un gran amor que dure para siempre pero ¿es eso posible? Con trabajo, sin duda lo es. Y es que para mantener una relación amorosa no solo basta tener sentimientos intensos de cariño sino saber qué necesita tu pareja y qué necesitas tú para seguir creciendo.

Por esta razón, el escritor Gary Chapman escribió "Los 5 lenguajes del amor", un libro que explica cómo las personas manifiestan su amor o su necesidad de cariño y cómo cada quién interpreta su forma de dar amor de manera distinta.

Es decir, mientras uno expresa su amor dando detalles, la otra persona podría no sentirse amada porque lo que ella necesita es con contacto físico.

Aquí te desglosamos los 5 lenguajes del amor y qué tienes que hacer y no hacer para mantenerlo

Contacto físico

Suena al más obvio del mundo pero aceptémoslo, no todos queremos estar pegados a nuestra pareja o amamos la intimidad como otros. Algunas personas solo se sienten amadas si su pareja las llena de apapachos, besos, abrazos y más.

Cómo demostrar tu cariño a personas que necesitan contacto físico:

Ofreciéndole un masaje

Ser el que da el primer paso para tener intimidad

Tomarle de la mano

Abrazos y besos constantes

Cariño físico sin intenciones de intimidad

Qué no hacer

Largos tiempos sin intimidad

Ser frío y no dar demostraciones físicas de cariño

Negar sus manifestaciones de amor

Palabras de afirmación

Hay personas que necesitan saber que son importantes y valiosas. Las palabras de afirmación, algo así resumido como palabras que motiven e inspiren al otro, enriquecen el corazón de muchos. Es decir, nunca dar por hecho que la persona sabe que la amas, hay quienes necesitan escucharlo todo el tiempo

Cómo demostrar tu cariño a personas que necesitan palabras de afirmación:

Apoyar con palabras de ánimos en tiempos difíciles

Motivando a cumplir sus metas diciéndole lo talentoso que es

Diciéndole que tiene mucho valor

Palabras que agradezcan lo que hacen por ti

Muchas palabras de amor

Qué no hacer:

Dar por hecho que tu pareja sabe que la quieres y no decirle nada

Burlarte o hacer comentarios graciosos sobre algo importante para esa persona

No escucharlo

No valorar sus manifestaciones de cariño

Tiempo de calidad

Las personas valoran el tiempo que puedes darles. En un mundo lleno de responsabilidades y largas jornadas de trabajo, estar con la persona que amas puede hacer que ella se sienta amada.

Cómo demostrar tu cariño a personas que necesitan tiempo de calidad:

Organizar tiempo únicamente para los dos

Prestar atención a la otra persona cuando estén juntos, no distraerse

Largas charlas por teléfono o en persona. ¿Qué tal solo ir a tomar café?

Qué no hacer:

Jamás canceles planes o hazlo de verdad cuando no haya otra opción

No tomarse un tiempo para estar juntos

Invitar a amigos y familia todo el tiempo a sus encuentros

Quejarse porque esa persona "necesita demasiada atención"

Distraerte con el celular cuando están juntos

Actos de servicio

Unos no sienten el amor hasta que alguien hace algo por ellos. Ayudar a la persona que quieres puede ser crucial para que esta se sienta querida.

Cómo demostrar tu cariño a personas que necesitan actos de servicio:

Demuéstrale, no solo lo digas. Si prometes, cumple, sea cual sea la circunstancia.

Ayudar en trabajos, quehaceres, responsabilidades

Haz pequeñas cosas que lo ayuden a relajarse.

Prepara un detalle, cocina, prepara una ducha, hazle un café

Mándale detallitos. ¿Qué tal un ramo de flores o un six de cerveza?

Qué no hacer:

Ignorar cuando te piden ayuda

Prometer y no cumplir

Pensar que ciertos trabajos son solo de hombres o solo de mujeres

Regalos

No, no es materialista. Tu pareja puede sentir que la única manera de sentirse querido es recibiendo regalos. No tienen que ser tan caros y bueno, este es el más fácil de identificar. La persona quiere que le des amor con cosas materiales. No significa que eso esté mal, recuerda que es su manera de percibir amor. Tampoco es que gastes los millones, la mayoría de las veces, esas personas solo quieren detallitos que faciliten su vida.

¿Después de los 5 lenguajes del amor, qué?

No es fácil identificar si tu pareja tiene uno u otro. Lo mejor será platicar y con qué lenguaje se siente más identificada. La idea es que tú también le expreses lo que sientes y quieres. Si realmente existe amor, ambos se esforzarán por potencializar esa parte de manifestación de cariño y claro, serás más paciente cuando tu pareja se esfuerce por darte el amor que necesitas.