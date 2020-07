Ancestors Legacy, Reseña

A pesar de que lo jugué en su versión de Xbox One, el juego se maneja de muy buena forma aun con la ausencia de un teclado y mouse. Cuando mueves tu cursor, no eliges unidades individuales, sino escuadrones. Así, puedes cambiar de uno a otro y escogerá a todos los soldados de cada escuadrón. Esto ayuda a mover grandes ejércitos con rapidez y colocarlos en posiciones estratégicas. Sin embargo, una vez que inician combate es muy difícil controlar a tus personajes. Existe un botón de retirada, pero eso los manda automáticamente a la última base conquistada. Eso le resta movilidad a tu ejército y te dificulta reagruparte cuando estás bajo un ataque severo.

Las unidades se dividen en infantería, jinetes y arqueros. Dentro de la infantería existen 3 tipos de unidades que juegan un rol de piedra, papel o tijeras: espadachines, guerreros con hachas y lanceros. Hacha vence a espada, espada a lanza y lanza a hacha. Esto te obliga a pensar qué tipos de unidades crearás para contrarrestar las fuerzas enemigas. Pero la mala movilidad en combate a veces deja a los equipos incorrectos al frente, haciéndolos presa fácil de su correspondiente enemigo. Los arqueros pueden llegar a dañar a tus propios escuadrones que, aunque es realista, resulta molesto cuando quedan atorados en una batalla campal.

Cada facción cuenta con escuadrones especialistas (por ejemplo, la caballería germana es la más poderosa) que son más poderosos que los normales, lo que le da variedad al juego tanto en campañas como en línea.

Gráficos y sonido

Cada escenario cuenta con una buena variedad de detalles y edificios diversos. No esperes mega estructuras como los castillos de Age of Empires; sino más bien pequeños poblados que uno a uno irás dominando. Las animaciones son fluidas y dan la sensación de una impactante batalla. Incluso puedes hacer zoom in y ver la carnicería en todo su esplendor.

El sonido es épico en sus arreglos musicales y sus estruendosos efectos. Espadas destrozando escudos, aldeas quemándose hasta las cenizas y guerrero gritando a todo pulmón. Tal vez exageran un poco en este último, ya que luego de una hora de jugarlo con audífonos; agradecí regresar al silencio de mi casa.

Conclusiones Ancestors Legacy es una recomendable opción para un género un poco olvidado (en consolas). A pesar de sus pequeñas fallas en la movilidad, el factor estratégico se mantiene en cada batalla. Y con muchas diferentes campañas y modos en línea (y fuera de ella), este título mantendrá a los estrategas de sofá entretenidos por un buen rato. Calificación: 8 Por Rolando Vera