Abuelita baterista es todo un fenómeno viral tocando covers de Paramore y Slipknot

Abuelita baterista de nombre Dorothea Taylor, ha sido todo un fenómeno viral tocando covers de Paramore, Slipknot y Disturbed de una manera excepcional pero con la particularidad que visualmente no creerías que se trata de una señora que le guste el metal.

Dorothea ha interpretado recientemente versiones de canciones famosas como: “Ain’t It Fun” de Paramore, “Psychosocial” de Slipknot y “Down With The Sickness” de Disturbed.

Además del gran talento que tiene, enseña batería para todas las edades. “Los bateristas vienen en todas las edades, tamaños, formas, etnias. Y sin importar qué tan bueno seas, qué edad tengas, todos somos parte de la familia de los tambores”.

El video en el que fue presentada y todos la confunden con una señora que le gustan los violines, pianos y órganos lo hacen de una manera chistosa. Como discriminando su apariencia, pero lo que no sabían es que ella iba a audicionar para una banda tributo a Disturbed.

Ya si quieres una lección más larga, te dejamos esto.

No solo eso, aquí el manejo de las escobetillas muy características en el west coast jazz, un sonido súper dulce y eso que solo lo está haciendo en el pad de entrenamiento.

¿Le podrá seguir el ritmo a Eminem?

Aquí hace el reto para no quebrar un huevo, está increíble, porque así los bateristas pueden mejorar y medir su fuerza en los golpes.