Posiblemente no es hasta que lo vivimos en carne propia que nos damos cuenta que el Coronavirus no es un tema que debamos tomar a la ligera. Desgraciadamente aún hay personas que no toman las medidas necesarias para estar a salvo y estas contagian a otras inocentes.

Algo así pasó con Jennifer Aniston quien, aunque siempre se ha cuidado de no contagiarse, uno de sus amigos no corrió con la misma suerte y terminó entubado en el hospital.

A pesar del momento tan doloroso que vive la actriz, los familiares y amigos del enfermo, Jennifer Aniston vio importante compartir cómo luce un paciente contagiado que aparentemente no tenía antecedentes de salud que pusieran en riesgo su vida.

"Este es nuestro amigo Kevin. Perfectamente saludable, no es un problema de salud subyacente. Esto es Covid. Esto es real. No podemos ser tan ingenuos como para pensar que podemos escapar de esto ... si queremos que esto termine, y lo hacemos, ¿verdad? El único paso que podemos tomar es POR FAVOR usar un cubrebocas", dice la publicación donde se ve a su amigo en una camilla y entubado, quien afortunadamente ya se está recuperando.