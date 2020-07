Tina Turner regresa en colaboración con Kygo

Tina Turner regresa de su retiro temporal de la música para una colaboración con el DJ Kygo.

"What's Love Got To Do With It", una de las canciones más grandes de todos los tiempos según la revista Rolling Stone, se ha reversionado para las nuevas generaciones donde la estrella del Grammy, Turner, trabajó de la mano con el DJ y productor noruego.

El estreno musical viene de la mano de un video musical protagonizado por Laura Harrier (Spider-Man: Homecoming) y Charles Michael Davis (The Originals).

Respecto a la colaboración Kygo aseguró estar emocionado por trabajar con una artista tan icónica como Tina Turner. Además, reveló que creció escuchando su música y "What's Love Got To Do With It" es una de sus canciones favoritas de todos los tiempos. Ahora, forma parte de su álbum titulado Golden Hour.

No es la primera vez que Kygo hace una colabración con icónicos personajes musicales. Apenas lanzó "Higher Love" en una nueva versión del éxito de Whitney Houston.