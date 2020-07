LadyCaguama: Regidora sube foto comiendo tortuga en peligro de extinción y se gana el repudio de redes sociales

Una regidora ha subido a sus redes sociales una foto que en apariencia era inocente en donde se encontraba alistándose para comer, terminó por desatar el odio de internet, ya que nunca esperó que todo internet se volcara en su contra debido a que el alimento en cuestión era nada más y nada menos que una tortuga caguama, una especie protegida y en peligro de extinción.

Fue por medio de su Whatsapp, donde la regidora de Baja California, Erika Venalozo, compartió un estado en donde se aprecia un guisado con carne de tortuga preparado en el caparazón de una tortuga caguama, acompañado de el mensaje “a comer!!”.

La publicación de Venalozo no tardó en virilizarse por todo internet en donde cientos de comentarios negativos y criticas invadieron internet condenando la comida de la regidora a lo que esta no tardó en asegurar que la fotografía no es reciente, ya que tiene 50 años desde que fue tomada.

Actualmente la tortuga caguama se encuentra protegida por el Programa de Acción para la Conservación de Especies del Gobierno Federal, el cual deacuerdo al artículo 420 del Código Penal General, las sanciones a quienes capturen, dañen o quiten la vida a un espécimen pueden ser acreedores a de 1 a 9 años de prisión y una multa de 300 a 3 mil días de multa

¿Les parece una imagen tomada en los 70’s?



La foto fue subida a las redes sociales de una regidora de #Comondú (Erika Venalonzo), tras la polémica dijo que la foto tenía 5 décadas...



Por supuesto, es Caguama. pic.twitter.com/mDlDLWvHi9 — Daniel Rojas (@DanielRojasMX) July 20, 2020

La excusa de la regidora naturalmente no fue bien tomada en redes sociales, donde muchos desacreditaron la versión simplemente por el hecho de que difícilmente una fotografía tomada en 1970 pueda tener la calidad que muestra la foto viralizada.

Al momento se desconoce si se procederá legalmente en contra de la diputada, pero de momento ya se conoce en redes sociales como #LadyCaguama.