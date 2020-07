Beyoncé y su álbum Black Is King lanzan trailer inspirado en El Rey León

Beyoncé regresa a la escena musical con un álbum visual titulado "Black is King" y que está inspirado en la música de "The Lion King: The Gift".

Disney+ lanzó el trailer de este nuevo proyecto que busca reflejar la belleza de la cultura afroamericana a través de los paisajes entre continentes y la música original del remake animado de "El Rey León" estrenado en 2019.

A un año del estreno de la película dirigida por Jon Favreau, Beyoncé contará otra historia y contará con la ayuda de artistas y modelos como Naomi Campbell, Lupita Nyongo, Pharrell Williams, Jay-Z, Tina Knowles-Lawson, entre otros. "Black is King", el álbum visual de Beyoncé Knowles-Carter, se estrenará el próximo 31 de julio a través de Disney+. Si bien no se trata de la historia original de El Rey León, "Black Is King" toma las lecciones principales de la película y las adapta a la situación actual para inspirar a las nuevas generaciones a encontrar su identidad y perseguir sus sueños. Las colaboraciones vocales de "Black Is King" incluyen a los directores Emmanuel Adjei, Blitz Bazawule, Pierre Debusschere, Jenn Nkiru, Ibra Ake, Dikayi Rimmsach, Jake Nava y Kwasi Fordjour.