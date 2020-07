Kylie Minogue nos ha sorprendido con el anuncio de nuevo álbum llamado 'DISCO' del cuál se desprende su primer sencillo 'Say Something' y que nos hace recordar a aquella Kylie de finales de 1970.

Kylie Minogue imagen promocional 'Say Something' /

La canción de 'Say Something' comienza con un sintetizador que evoca a esos sonidos de Giorgio Moroder, sin embargo encontramos también muchísima similitud con el intro de una canción de Queen, Radio Gaga, solo que en este último track los silencios son más largos.

Después de 4 tiempos comienza a cantar Kylie - We're a million miles apart, in a thousand ways, baby you could light up the dark, like a solar scape. Estamos a un millón de millas de distancia en miles de maneras, nene puedes iluminar la oscuridad como un sol.

El coro dice - I think about you, i can't help thinking 'bout ya, say something, tell me how you're felling. Pienso en ti, no puedo evitar pensar en ti, di algo y dime lo que sientes. Sin embargo, rompe un poco con las canciones tradicionales, ya que el coro son 4 líneas y no es repetitivo como con otras canciones que se estrenan estos días del mundo del pop.

La frase que resuena a manera de outro es - cause love is love, it never ends, can we all be as one again?. Porque el amor es amor, nunca termina ¿Podemos ser uno mismo de nuevo?.