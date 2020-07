Xbox Games Showcase: Gameplay de Halo Infinite, Fable, State of Decay 3, S.T.A.L.K.E.R. 2 y mucho más

Inicia la transmisión con el esperado gameplay de Halo Infintine, en donde rápidamente podemos observar características de combate completamente nuevas en Halo, como lo son armas nunca antes vistas y un gancho para atraer objeto e incluso como herramienta para escalar o acceder a lugares altos.

Batallas épicas, procesamiento de 60 cuadros por segundo y escenarios completamente diseñados para la nueva tecnología de la consola Xbox Series X.

Con imágenes aparentemente renderizadas en la nueva Xbox Series X, el showcase nos dejó ver un adelanto del demo de Halo Infinite con todo y menú de inicio.

Este demo nos contextualiza el 28 de mayo de 2560, 167 días después de la pérdida, en esta secuencia en tiempo real pudimos ver al Master Chief abordar un Warthog y combatir contra huestes de grunts, brutes y elites con distintos tipos de armas.

En la redacción tuvimos oportunidad de ver la presentación en un sistema de audio envolvente y notamos un gran trabajo de codificación surround. A nivel visual notamos que hay un gran trabajo de iluminación en tiempo real así como de partículas.

Halo Infinte estará disponible en Xbox Series X, Xbox One y PC a finales de este año.

State of Decay 3

State of Decay 3, nos muestra un adelanto en donde podemos apreciar el suspenso del ambiente, un invierno, una amenaza inminente, los animales han mutado para acechar tu supervivencia. Sin duda una infinidad de retos para abrirte pasos entre los undead.

Forza Motorsport

Forza Motorsport para Xbox Series X y PC dio una pequeña demo técnica en tiempo real en donde logramos ver efectos de trazado de rayos.

Everwild

Everwild, es un videojuego en el que estaremos en convivencia con la naturaleza y con seres impresionantes. Es la magia con la que los humanos tratan de convivir y hacer el mundo mejor.

Tell Me Why

También se presentó Tell Me Why un título episódico del estilo de Life is Strange de Dontnod Entertainment y distribuido por Square Enix que estrenará el capítulo 1 el 27 de agosto en Xbox Series X, Xbox One y PC.

Ori and the Will of he Wisp

Moon Studio está trabajando en una sorpresa con Ori and the Will of he Wisp, mejorar rendimiento en imagen, tener una latencia baja para aprovechar completamente el poder de la XBOX series X.

Presumió su poder gráfico, ya que funcionará en 4k y correrá a 120 FPS en Xbox Series X.

The Outer Worlds: Peril on Gorgon Tue Outer World: Peril on Gorgon a cargo de Private Division presenta un mundo de fantasía colorida Grounded

Grounded, un juego de supervivencia en miniatura donde pequeños personajes interactúan en un mundo en miniatura Avowed Otro de los anuncios fue Avowed un juego de rol en primera persona expansivo de Obsidian Entertainment para Xbox Series X y PC que dejó ver muy poco de él. Senua’s Saga: Hellblade II La secuela esperada del titulo que sorprendió a los usuarios de game pass se encuentra siendo realizado bajo Unreal Engine 5

PsychoNauts 2 Una de las sorpresas del evento fue ver a Joe Black como la voz de Mote of Light del nuevo PsychoNauts 2, un juego de plataformas que luce tendrá tintes psicodélicos al puro estilo de Yellow Submarine de los Beatles. Esta entrega estará disponible en Xbox Series X, Xbox One y PC por medio del Xbox Game Pass. Destiny 2: Beyond The Light Destiny 2: Beyond The Light será añadido a Xbox Game Pass S.T.A.L.K.E.R. 2 S.T.A.L.K.E.R. 2 un título que se contextualizará en Chernóbil y que tendrá tintes de suspenso, aunque no se mostró nada del gameplay en aspectos gráficos luce bien, podría esperarse que sea un juego de disparos en primera persona como su secuela de PC que vio la luz en 2007. Un nuevo título Tetris aprovechando las nuevas tecnologías y la interconexión, brindando una nueva experiencia online al clásico y legendario titulo The Gunk The Gunk llega a Xbox Game Pass The Medium The Medium, todo comienza con la historia de una chica muerta, el bosque, la luna y después el disparo. Así arranca el teaser de este juego en el que cada historia tiene dos lados, tal vez una oscura verdad, como en una pesadilla. El personaje puede vivir esos dos lados en su realidad, nos recuerda un poco a los cambios de dimensiones de Silent Hill, sobre todo porque promete sacar muchos sustos y tensión. Phantasy Star Online 2 Phantasy Star Online 2 estará de regreso en Xbox Series X, Xbox One y PC con un mundo completamente nuevo y expandido en su versión remasterizada New Genesis en 2021. Crossfirex Campaing Un Fps con espectaculares escenarios Crossfirex Campaing Fable

Fable, a cuenta de Playground Games, criaturas fantásticas donde la naturaleza y la magia viven en armonía perfecta. Nos dejó solo ver un teaser del mundo en el que se desarrollará el juego, pero no pudimos ver al personaje. Tetris Effect: Connected Una versión nueva de Tetris aprovechando las nuevas tecnologías y la interconexión online estará disponible para usuarios de Game Pass.

CrossFire X: Un FPS con gráficos destacados y sumamente realistas, de lo más solido en cuanto a gráficos se refiere de estos nuevos titulos que llegan para Game Pass.