Juanes participó en homenaje a AC/DC por el 40 aniversario de Back In Black

El músico colombiano Juanes fue parte de una celebración virtual, en donde junto a varios músicos del mundo rindió tributo a la banda AC/DC, esto conmemorando el 40 aniversario del álbum 'Back In Black', considerado el álbum más vendido en de todos los tiempos y primero con el vocalista Brian Jonhson, después del fallecimiento de Bon Scott.

La ceremonia virtual en donde participó el colombiano fue transmitida en las redes oficiales de la legendaria banda, en donde personalidades de la música en todo el mundo brindaron palabras e interpretaron varios de los principales éxitos que ña agrupación inmortalizó en su larga trayectoria.

Además de Juanes la ceremonia contó con artistas como Slash, Dee Snider, Sebastian Bach y miembros de bandas como Alice In Chains, Trivium e incluso los mexicanos Maná.

Debido a la celebración del álbum con el que la banda liderada por los Young regresaba a los escenarios (Malcom y Angus), AC/DC por medio de sus canales oficiales se ha encargado de presentar una saga de video documentales llamados “The Story Of Back In Black” contando toda clase de secretos e historias detrás de uno de los álbums más importantes en la historia de la música.