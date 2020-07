J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny y Tainy presentan nuevo sencillo y video “One Day”

Después del lanzamiento de su aclamado álbum 'Colores', el cual está certificado 2X platino, J Balvin se embarca en un nuevo desafío musical con el lanzamiento de "Un Día (One Day)", una colaboración que conglomera un sin número de superestrellas globales, como Dua Lipa, Bad Bunny y Tainy.

Una canción de anhelo y nostalgia, este nuevo himno bilingüe une a dos mundos: el género house con lo mejor de los ritmos latinos, mientras incorpora una combinación de rimas inolvidables y sonidos pegajosos que casi te harán olvidar que esta canción es sobre el despecho.

Con NEON16 como productor executivo, "Un Día (One Day)" viene acompañada por un video musical dirigido por Stillz, donde figura la famosa actriz española Úrsula Corberó, protagonista de la serie de Netflix, La Casa de Papel (Money Heist).

Este sencillo es la más reciente colaboración entre Balvin, Bad Bunny y Tainy, luego del lanzamiento del aclamado álbum 'Oasis' de Balvin y Bad Bunny en el 2019, al igual que la reciente colaboración entre Balvin y Tainy "Agua" para la banda sonora de la película, The SpongeBob Movie: Sponge on the Run. Sin embargo, este momento marca la primera vez que se realiza un crossover entre los tres artistas y Dua Lipa, quien recientemente lanzó su último álbum 'Future Nostalgia' en marzo.