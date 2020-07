Usan colchón inflable como lancha en tormenta Hanna

En Apocada, Nuevo León, una pareja se hizo viral por pasear por las calles inundadas en un colchón inflable que utilizaron como lancha.

Policía de la zona metropolitana de Monterrey detuvo a una pareja de adultos de entre 30 y 40 años que paseaban sobre un colchón inflable en las calles llenas de agua, resultado de la tormenta Hanna que azotó la zona en los últimos días en el norte del país.

Fue en la colonia Ébanos que la pareja fue detenida por los elementos policiales quienes los obligaron a tomar el colchón y retirarse a sus casas.

Te recomendamos: "Hanna" tira parte del muro fronterizo de Trump

Por su parte, la pareja compartió en redes sociales las fotografías de su aventura que consistió en un recorrido de varios metros por toda la colonia. Con selfies, fotos de uno sobre el colchón y otro después, mostraron lo que llamaron #brunetadventures.

La pareja parece no haberse arrepentido de su acto pues el mismo hombre tituló sus fotografías de la siguiente manera: "Cuando es la persona correcta lo sabes, pero cuando te sigue en tus locuras is the right wife material".

Los aventureros recibieron fuertes críticas por parte de los internautas quienes los consideraron irresponsables por no estar conscientes de que podrían provocar un accidente.