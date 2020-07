Dimitri Vegas & Like Mike traen de vuelta el éxito "Say My Name"

Dimitri Vegas & Like Mike han hecho una arriesgada colaboración que nos recuerda a los éxitos de los 2000, específicamente una de las mejores canciones de R&B, "Say My Name".

Por ahí de 1999 un grupo femenil llamado Destiny's Child, liderado por la grandísima Beyoncé, lanzaron "Say My Name". Poco tiempo después se convirtió en una de las canciones más icónicas de la época.

Ahora, casi casi como un homenaje por sus diez años de lanzamiento, el dúo de DJs originarios de Bélgica, han lanzado una nueva versión perfecta para los amantes de la música electrónica.