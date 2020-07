Guillermo Ochoa parece estar harto de que todo el tiempo lo confundan con Luisito Comunica así que dejó las cosas en claro e incluso se comparó con el youtuber para demostrar lo diferentes que son.

Memo Ochoa, el portero del Club América, últimamente ha disfrutado de los videojuegos en línea y de vez en cuando se conecta y transmite sus partidas en vivo. Pero de todas ellas, la que más llamó la atención fue donde contó una anécdota sobre cómo lo han confundido con el youtuber Luisito Comunica.

Paco Memo se encontraba de lo más tranquilo jugando mientras confesaba que cuando vivía en Bélgica, muchas personas en la calle lo confundían con el creador de contenido digital para las redes sociales.

"Ya voy para un año que estoy viviendo en México, pero estando fuera todo mundo me hablaba de ay Luisito Comunica, Luisito Comunica y yo decía '¿y este güey quién es?'. Digo, no me ch∞∂#", yo sí le meto al gym, yo sí como bien; ni el bigotito", decía en tono de burla Ochoa.

Quienes platicaban con él comenzaron a reírse y aseguraron que probablemente la comparación se debía a que ambos tenían el cabello rizado por lo que Ochoa remató diciendo que el youtuber ni siquiera "le echa ganas a su cabello".

Finalmente, Ochoa aseguró que en realidad no considera que Luisito Comunica sea malo en su trabajo y que de hecho ha visto algunos de sus videos pero insistió en que no le invierte a su cabello ni a su cuerpo. Al parecer, este tema preocupa mucho al futbolista y cómo no si su cabellera sin duda lo identifica.