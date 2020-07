Twitch Prime regala 7 títulos clásicos de SNK por tiempo limitado

Los video jugadores clásicos están de fiesta, ya que la compañía SNK Corporation acaba de anunciar que siete de sus títulos más emblemáticos estarán disponibles para descarga digital gratuita por la plataforma Twitch Prime a partir del 28 de Julio, por un tiempo limitado.

Desde el inicio del verano, Twitch Prime y SNK han puesto títulos disponibles de forma gratuito a partir de mayo, en donde los gamers podrán disfrutar de muchos de sus títulos de antaño.

Los títulos en cuestión que estarán disponibles para descarga son: Metal Slug 2, SNK 40th Anniversary Collection, Shock Troopers: 2nd Squad, Baseball Stars 2, Sengoku 3, Ironsclad, King of Monsters.

Las condiciones que tienen que cumplir los usuarios que quieran descargar estos clásicos son primero que nada ser miembro de Amazon Prime y a partir de ahí ingresar a su cuenta y al siguiente enlace para poder descargar estos títulos.

Estos 7 títulos se suman a Fatal Fury Special, The King Of Fighters 2000, The King Of Fighters 2002, Samurai Shodown II, Art of Fighting 2, Blazing Star y Pulstar.